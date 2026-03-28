El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta un 54% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 18 grados entre las 3 y las 5 de la tarde, lo que hará que la tarde sea más cálida y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste, con velocidades de hasta 5 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará, predominando del norte con rachas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Jaén disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 7:06 de la mañana, y el ocaso se espera para las 19:34 de la tarde, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para pasear por la ciudad, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.