El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que promete ser una jornada agradable para los residentes y visitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles cómodos, con un 70% hacia la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de sol, la sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Durante la mañana, la velocidad del viento será más suave, rondando los 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 19 grados hacia las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:48, momento en el que el cielo seguirá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.