El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que alcance los 14 grados a la 01:00 y 15 grados a las 10:00.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 52% a medianoche y aumentando hasta un 87% a las 09:00, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, alcanzando niveles más cómodos en la tarde.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que el viento del norte alcance una velocidad de 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La máxima temperatura se espera alrededor de las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Huelva pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados a las 12:00 y bajando a 15 grados hacia las 21:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 19:47. En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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