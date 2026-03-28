El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 23 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 40% por la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de calor más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del este y noreste.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a la 01:00 de la madrugada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:42. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a disfrutar de la brisa fresca.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.