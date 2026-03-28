El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 28 de marzo de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 23 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz solar caldee el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.
La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, alcanzando un 40% por la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el cielo despejado, contribuirá a una sensación de calor más agradable en las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del este y noreste.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en el jardín.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a la 01:00 de la madrugada. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:42. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a disfrutar de la brisa fresca.
En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. No olviden hidratarse y protegerse del sol durante las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
- El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años
- Vía crucis, besamanos y besapiés: la agenda completa del Viernes de Dolores en Córdoba para este año
- El Viernes de Dolores llena de niños las calles en la Semana Santa Chiquita de Córdoba
- Córdoba CF-Mirandés, en directo | Descanso en El Arcángel: manda el gol de Diego Bri
- La Policía confirma que el cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca es del cordobés desaparecido hace un mes
- GUÍA DE LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2026
- La Guardia Civil de Córdoba confirma la 'muerte violenta' del varón hallado en Trassierra el pasado 13 de marzo
- Vimcorsa iniciará este año la construcción de 30 viviendas protegidas en el Campo de la Verdad de Córdoba