El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 10 grados a media mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 36% hacia la tarde. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que el termómetro alcance los 22 grados .

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente confortable para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar del sol o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable y propicio para disfrutar de la primavera en Écija.

En resumen, el tiempo de hoy en Écija se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.