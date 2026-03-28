El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más alta se registre alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 24 grados, proporcionando un tiempo agradable y cálido.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 78% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 34% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más cómodo, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento suave y constante será un complemento perfecto para el tiempo soleado, haciendo que las actividades al aire libre sean aún más placenteras.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

Con el orto a las 07:15 y el ocaso a las 19:43, los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de casi 12 horas de luz solar, lo que permitirá aprovechar al máximo el día. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.