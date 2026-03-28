El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las primeras horas del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 11 grados a media mañana y llegando a un máximo de 21 grados durante la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas (alrededor del 83%), irá disminuyendo a medida que el día avance, situándose en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la presencia de humedad, el ambiente se sentirá más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 11 km/h, que irán aumentando en intensidad a lo largo del día. Para la tarde, se prevé que el viento sople del norte a velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:38, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y luminoso. En resumen, Córdoba disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.