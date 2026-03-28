El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 13 grados a las 00:00 y bajando a 9 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 06:00, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y agradable, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el día avance, el viento se moderará, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos familiares.

El amanecer se producirá a las 07:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:43, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.