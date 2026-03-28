El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 78% a la 1:00 AM, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, aportará un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a alcanzar los 22 grados en su punto máximo alrededor de las 3:00 PM.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

El orto se producirá a las 7:20 AM y el ocaso a las 7:48 PM, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Aprovecha este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.