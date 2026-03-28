El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Carmona disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, proporcionando un ambiente agradable para los que decidan salir a disfrutar del aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A las 01:00 horas, la humedad alcanzará su punto máximo con un 87%, pero se espera que baje a un 37% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser refrescante para quienes se encuentren en espacios abiertos. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que ayudará a mantener el ambiente seco y agradable.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, con un pronóstico de probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Carmona pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que el sol se ponga a las 19:41 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, pero se mantendrán en un rango cómodo, alrededor de los 14 grados a las 23:00 horas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la primavera en Carmona, con un tiempo ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.