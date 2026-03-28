El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, el tiempo en Camas se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 11 grados a las 08:00 horas y subiendo hasta los 14 grados hacia las 09:00. Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 24 grados, lo que sugiere un día cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas serán agradables, la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 73% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 31% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir y disfrutar del tiempo primaveral. Las condiciones son ideales para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un sol radiante.

El orto se producirá a las 07:15, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:43, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.