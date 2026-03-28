El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será relativamente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 79%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 65% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y aumentando en intensidad, alcanzando rachas de hasta 28 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 18 horas, con un valor de 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

Al caer la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:36. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 20 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados al amanecer del día siguiente.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son óptimas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.