El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una predominancia de cielos despejados, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 5 de la mañana, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados en la tarde. Este aumento de temperatura será más notable entre las 2 y las 5 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas del día, alcanzando un 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 37% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día soleado en el campo o en el parque.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.