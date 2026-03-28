El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 95%, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 26 km/h, lo que podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

La salida del sol se producirá a las 07:15, y el ocaso está previsto para las 19:43, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos suaves, será un día perfecto para salir y disfrutar del entorno. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar al aire libre durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.