El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 54%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, las condiciones son muy favorables, ya que se espera un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre. La ausencia de precipitaciones se mantendrá constante a lo largo de todo el día, lo que permitirá que los habitantes de Bailén aprovechen al máximo el buen tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:06, y el ocaso será a las 19:34, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, Bailén experimentará un día de clima primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.