El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 56% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que el día progresa, lo que es típico en días soleados. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, aunque no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 19:33, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol. Las temperaturas comenzarán a descender después de las 17:00, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, Baeza disfrutará de un día espléndido, ideal para aprovechar al máximo el aire libre y disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.