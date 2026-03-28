El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 31% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte que alcanzarán velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca en los momentos de mayor calor.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Baena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Este clima es perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En cuanto a la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan agradables, con un descenso gradual hacia la noche. Al caer el sol, alrededor de las 19:36, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol durante las horas más calurosas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Baena y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.