El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 81% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando un 60% en las horas centrales de la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 23 grados . Este viento del norte será constante y ayudará a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La ausencia de nubes permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo que la temperatura se eleve gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:41.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.