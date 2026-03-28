El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un incremento notable en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 22 grados a las 16:00. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza en un 46% en la madrugada, irá disminuyendo a lo largo del día, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 4 a 12 km/h, que irán disminuyendo a medida que el día avance. A partir de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Esta brisa suave será un alivio ante el calor que se espera en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Andújar disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, sin duda, será ideal para paseos y actividades en familia. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Andújar se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un ambiente placentero y saludable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.