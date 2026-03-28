El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 13 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 9 grados hacia las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 15 grados a las 10:00. La tarde será la más cálida, con temperaturas que llegarán a los 22 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 81% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% hacia las 23:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con el cielo despejado, favorecerá una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente al atardecer.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá a los habitantes de Almonte disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 07:17 y se pondrá a las 19:45, brindando un extenso periodo de luz natural.

Este clima primaveral invita a los almonteños a salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea en paseos por el campo o en actividades recreativas en familia. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día ideal para aprovechar al máximo el entorno natural que ofrece Almonte.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.