El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo primaveral ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en la tarde. Esto indica que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más seca y cálida, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y contribuir a la sensación de bienestar en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural que rodea a Aljaraque.

El orto se producirá a las 07:19 y el ocaso a las 19:47, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para realizar paseos, practicar deportes o simplemente relajarse en los espacios verdes de la localidad.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.