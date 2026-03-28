El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, La Algaba disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 08:00 horas.

La temperatura seguirá en ascenso, alcanzando los 16 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 24 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 54% a medianoche y descenderá hasta un 25% hacia la tarde, lo que proporcionará una sensación de calidez y confort.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el norte y noreste, aumentando su velocidad, alcanzando hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será excelente, lo que es ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 20:00 horas y bajando a 17 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:43 horas, donde los colores del atardecer se mezclarán en el horizonte.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.