El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, en torno a los 6 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual que permitirá disfrutar de un tiempo más cálido.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 92% a las 01:00, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento moderado puede proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya bruma en las primeras horas, lo que podría afectar ligeramente la claridad del paisaje.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:34, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a alrededor de 8 grados, lo que podría invitar a abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.