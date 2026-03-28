El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 77% y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse algo fresca y húmeda, el tiempo se tornará más seco y cálido conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día ideal para disfrutar de paseos por el parque o actividades familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, las ráfagas no serán lo suficientemente fuertes como para causar molestias, permitiendo que los habitantes de Alcalá disfruten de un día al aire libre sin preocupaciones.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Este clima favorable es perfecto para actividades como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Con el ocaso previsto para las 19:42, los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser uno de los más agradables de la semana. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.