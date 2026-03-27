El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 27 de marzo de 2026, con un tiempo que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un panorama completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a niveles más cómodos, alcanzando un 35% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este y noreste, con velocidades que irán aumentando a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 09:00 y las 10:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 3 km/h hacia la tarde y la noche.
No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.
El orto se producirá a las 07:15, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:41, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este clima primaveral es perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el 27 de marzo se presenta como un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, seco y soleado que invitará a salir y aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.
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