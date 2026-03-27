El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Utrera se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en 13 grados a las 00:00 y descendiendo a 10 grados hacia las 06:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 55% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y confortable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso será a las 19:41, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que promete un día ideal para disfrutar del aire libre y de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.