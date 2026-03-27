El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 10 grados , descendiendo ligeramente a 9 grados a la 01:00 y alcanzando los 8 grados entre las 02:00 y las 03:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 15 grados a las 15:00 horas, y un máximo de 16 grados entre las 16:00 y las 18:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 14 grados a las 20:00 y cerrando el día con 11 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% a las 11:00. A partir de ese momento, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 40% durante la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en esos momentos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:06, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 19:32, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.