El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 38% y se estabilizará en torno al 31% durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, aumentando a 30 km/h en la tarde. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de entre 6 y 15 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades diarias ni en los planes al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Los momentos más cálidos del día se concentrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán bajando gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre.

En resumen, Tomares disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.