El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se presentarán nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . En las primeras horas, se espera un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 6 de la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a las 4 de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 77% y bajará hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas de la mañana. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, con velocidades que rondarán entre 6 y 16 km/h por la tarde y noche. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 07:16, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso será a las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre en compañía de amigos y familiares.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.