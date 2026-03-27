El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Puente Genil disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde el amanecer, que se producirá a las 07:12. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 12°C y 9°C, con una ligera tendencia a descender a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 20°C en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 92%), irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto sugiere un ambiente seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento fresco contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de un día soleado y despejado.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para aquellos que deseen disfrutar de la noche al aire libre. El ocaso se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades familiares o paseos por la localidad.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de la primavera, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.