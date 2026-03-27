El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 15 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, alcanzando su punto máximo hacia el mediodía, cuando el termómetro podría llegar hasta los 15 grados. A medida que avance la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 15 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 44% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. Las rachas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.