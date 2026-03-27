El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 11:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a medianoche y aumentando hasta un 46% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas más intensas, alcanzando hasta 30 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 16:00 horas. Posteriormente, comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:37, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados a las 21:00 horas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.