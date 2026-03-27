El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 27 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:14. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 49% al inicio del día, lo que proporcionará una sensación de frescura.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 10 grados a las 10:00. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, elevando la temperatura a 15 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá a un 36%, lo que contribuirá a una sensación más cálida en las horas centrales del día.
El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas, cuando la temperatura podría llegar a los 21 grados a las 16:00. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Hacia el final de la tarde y entrada la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 19:00. La humedad relativa aumentará ligeramente, llegando a un 37%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso se producirá a las 19:39, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para salir y disfrutar de la primavera.
En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada primaveral.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.
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