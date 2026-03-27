El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 27 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los residentes y visitantes.
Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una sensación de calidez, especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h en la tarde. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables. No se prevén rachas de viento fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos.
La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los habitantes. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques locales.
Los Palacios y Villafranca también experimentarán un hermoso amanecer a las 07:16 horas y un ocaso a las 19:41 horas, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de un atardecer espectacular al final del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.
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