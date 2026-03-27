El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 76% a las 00:00 horas y bajando gradualmente a un 69% hacia las 09:00. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cálido y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:38, marcando el final de un día que promete ser muy agradable. La combinación de cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves hará de este 27 de marzo un día perfecto para disfrutar de la belleza de Osuna y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.