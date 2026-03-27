El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Desde la madrugada, el estado del cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más cálida y agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Morón pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará predominantemente del este y del sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 12 grados. La puesta de sol se producirá a las 19:39, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.