El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 11 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos durante la mañana, comenzando en un 84% y disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura y la disminución de la humedad contribuirán a un ambiente más cálido y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad de 5 a 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 11 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados alrededor de las 4 de la tarde. Posteriormente, comenzarán a descender lentamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 19:36, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado. Este fenómeno natural será un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en casa mientras se contempla el atardecer.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.