El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas rondarán los 14 grados , con una humedad relativa del 71%, lo que puede generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 14 grados en la hora del almuerzo.

A partir de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará hasta el 39% en las horas más cálidas del día. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h desde el este, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del aumento de temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de la localidad.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se podrán observar algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando al 79% en las horas nocturnas.

El ocaso se producirá a las 19:45, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y agradable en las horas centrales. Los vientos, que serán más suaves por la noche, permitirán que la temperatura se sienta más confortable. En resumen, Moguer disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.