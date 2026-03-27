El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá constante hasta el ocaso, previsto para las 19:34. Esta situación meteorológica es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna de las horas del día.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y 16 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A media tarde, se alcanzarán temperaturas máximas de hasta 16 grados, proporcionando un tiempo templado y agradable. Es recomendable que los habitantes de Martos se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden ser frescas en las primeras horas, pero se tornarán más cálidas hacia el mediodía.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente hasta alcanzar un 42% hacia el final de la jornada. Este nivel de humedad es relativamente bajo, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cómoda, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se anticipan lluvias ni tormentas, lo que significa que los residentes de Martos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y templado, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.