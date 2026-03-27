El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina será notable.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar del buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:14, y el ocaso será a las 19:39, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado hace de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

En resumen, Marchena vivirá un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.