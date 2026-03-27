El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando hasta un 49% hacia la noche, aunque se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h en las horas más activas del día. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, y hacia la noche se espera que se calme, con velocidades de solo 3 a 5 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:42, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La temperatura comenzará a descender nuevamente después del ocaso, alcanzando los 15 grados hacia la noche, lo que permitirá una velada agradable.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el aire libre y disfrutar de la belleza de la primavera en la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.