El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 9 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango de entre 8 y 10 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. Para la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados a las 3 de la tarde y manteniéndose en torno a los 15 grados hasta las 7 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance la jornada, situándose en torno al 54% a media mañana y bajando aún más a un 48% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 3 de la tarde, con velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del aire libre.

El orto se producirá a las 7:10 de la mañana y el ocaso a las 7:36 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Lucena hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.