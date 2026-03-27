El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con un cielo poco nuboso que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco por la mañana y más cálido durante la tarde, ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 27% en las horas centrales de la tarde. Este descenso en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 49% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana y la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día propicio para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.