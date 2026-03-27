El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , comenzando con un fresco de 8 grados en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque la mañana será fresca, el calor se hará presente a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en horas de la tarde. Esto indica que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, por la noche, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 39% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las ráfagas más intensas se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes deseen disfrutar de un día al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente para disfrutar del sol.

En resumen, Linares disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que no se esperan lluvias ni condiciones adversas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.