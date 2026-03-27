El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que se han registrado durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 77% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 33% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme avance el día, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, el viento disminuirá hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 19:47, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz solar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día soleado y fresco para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.