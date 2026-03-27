El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 11 grados entre las 03:00 y las 07:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a los 20 grados a las 13:00. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, con 22 grados a las 16:00, antes de descender gradualmente hacia la noche, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día, comenzando en un 78% a las 00:00 y disminuyendo hasta un 50% a las 13:00, lo que contribuirá a una sensación de confort durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 75% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.