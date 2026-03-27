El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

Hoy, 27 de marzo de 2026, Jaén se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 59%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades en la naturaleza.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento del norte es característico de la región y contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día. No hay indicios de lluvias, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que, sin duda, será recordado por su espléndido clima. Con un orto a las 07:08, los habitantes de Jaén podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para aprovechar al máximo el tiempo en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo de hoy en Jaén se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.