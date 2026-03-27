El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con pocas nubes, especialmente en las primeras horas, donde se prevén nubes altas que irán dando paso a un cielo despejado a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando los 21 grados a las 15:00 horas. Este ascenso en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 56% y bajará hasta un 34% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, no debería causar inconvenientes significativos, sino más bien contribuir a la sensación de frescura en un día cálido.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día soleado y seco. Esta ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de las actividades que ofrece la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.