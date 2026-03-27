El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 27 de marzo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados. Este clima primaveral es ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% durante la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. A medida que el día avance, el viento disminuirá, especialmente hacia la noche, cuando se espera que la velocidad caiga a 2 km/h.
El amanecer se producirá a las 07:17, ofreciendo un espectáculo matutino que muchos podrán disfrutar, mientras que el ocaso se espera para las 19:42, marcando el final de un día soleado. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvia sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.
En resumen, Coria del Río vivirá un día de primavera con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, lo que lo convierte en un momento perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan este hermoso día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.
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