El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de marzo

El día de hoy, 27 de marzo de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los cordobeses disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 19:37. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar al máximo este día primaveral, disfrutando de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-26T20:47:12.